РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. Авиационная корпорация «Рубин», расположенная в Балашихе, внедрила новую технологию ионно-вакуумной химико-термической обработки деталей для авиационной промышленности, которая позволяет улучшить их качественные характеристики, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Внедрению инновационных решений предшествовали совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), где были продемонстрированы все преимущества современных методов ионно-вакуумной химико-термической обработки в сравнении с газовым и каталитическим азотированием.

«В результате проведенных исследований корпорация приняла решение о закупке современного оборудования и внедрении ионно-вакуумного азотирования в производственный цикл. Применение новой технологии позволяет получить на изделиях более качественные характеристики упрочненных поверхностей и добиться минимальных изменений геометрических размеров деталей, что чрезвычайно важно для продукции авиационной промышленности», - говорится в сообщении.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, авиакорпорация «Рубин» - уникальное предприятие, производящее все типы взлетно-посадочных устройств, гидроагрегатов и гидросистем летательных аппаратов. Лидерские позиции на рынке компания удерживает, в том числе, и за счет внедрения инноваций в производственные процессы.

Также корпорация активно работает в направлении диверсификации производства и перевода части мощностей на выпуск гражданской продукции.

«Сегодня на предприятии освоена разработка и производство электрогенерирующих турбодетандеров для нефтегазовой отрасли. Эти инициативы обеспечивают высокую конкурентоспособность подмосковной компании», - заключила Зиновьева.