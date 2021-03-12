РИАМО - 12 мар. В Серпухове возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, за период 2016 года генеральный директор компании, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, умышленно уклонился от уплаты налогов. Он внес ложные сведения в налоговые декларации.

«В результате указанных действий организация не уплатила в бюджет государства налог на добавленную стоимость в общем размере более 61 млн рублей», – говорится в материале.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Также планируется назначение ряда экспертиз. В обеспечительных целях следствием будет принят комплекс мер.