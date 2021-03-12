РИАМО - 12 мар. Предварительное расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя начальника отдела АО «Объединенная зерновая компания» завершено, он обвиняется в растрате денег в особо крупном размере и участии в преступном сообществе, сообщается на сайте «МВД медиа».

Следствие установило, что фигурант был участником криминальной схемы, которую организовали братья Магомедовы – руководители холдинга ООО «Группа «Сумма». Его обвиняют в растрате средств АО «Объединенная зерновая компания» во время заключения договоров купли-продажи сельхозпродукции с 2012 по 2013 годы. Сумма ущерба составила более 20 миллионов долларов. Деньги вывели в зарубежную компанию, подконтрольную соучастникам преступления.

«Предварительное расследование завершено, сегодня уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Басманный районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

Ранее Следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование в отношении еще одного предполагаемого соучастника преступного сообщества. Он обвиняется по части четвертой статьи 160 и части третьей статьи 210 УК РФ.

В настоящее время он признал вину в противоправных действиях и дал следствию показания, которые изобличают руководителей, а также участников криминальной организации. Дело направили в Пресненский районный суд столицы.

Уголовные дела в отношении двоих предполагаемых организаторов, а также 23 участников расследуются. Десять обвиняемых уже объявили в международный розыск. Они заочно заключены под стражу.