РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. В городском округе Люберцы семьям с тремя и более детьми передали 20 земельных участков с начала 2021 года, говорится в сообщении министерства имущественных отношений Московской области.

«С начала 2021 года администрации подмосковных муниципалитетов обеспечили земельными участками более 180 многодетных семей. Наибольшее количество участков - 26 - получили семьи городского округа Озеры. 20 участков многодетным семьям предоставила администрация городского округа Люберцы», - говорится в сообщении.

В феврале 2021 года администрации городских округов распределили среди многодетных семей более 100 участков.