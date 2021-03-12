РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мар. В Мытищинском лесопарке в текущем году планируют создать веломаршрут протяженностью 2 650 метров, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В пятницу прошла встреча с представителями мытищинских велосообществ. Большое внимание участников мероприятия было уделено и к велодожке в Мытищинском лесопарке. В этом году в планах создание маршрута протяженностью 2 650 метров шириной 4 метра - по 2 метра для велосипедистов и пешеходов.

«Первый раз участвую в таком общественном обсуждении и считаю, что по этому вопросу есть взаимопонимание с органами власти. Администрация тоже заинтересована улучшить внутренний туризм, в том числе и велосипедный. В целом, кататься в Мытищах комфортно. Активно на велосипеде катаюсь год, за это время узнала много интересных и новых веломаршрутов не только в Мытищах, но и в Московской области», - сказала представитель велообщественности Ольга Корнейчук.

Актуальные темы в преддверии открытия велосезона – соединение велосипедной дорожки между Мытищами и Москвой в районе 91 километра МКАД, создание парковок для велосипедов вблизи социально значимых объектов на территории Мытищ.

Участие во встрече приняли представители общественных организаций «Атлант ВелоМытищи», «ВелоЯдреево». На вопросы мытищинцев отвечали заместитель главы администрации Александр Бирюков, замглавы Владимир Агеев, депутат совета депутатов Анатолий Микитюк, представители профильных управлений и Общественной палаты округа.

«На данный момент есть информация, что соединение велодорожки со столицей уже включено в проект благоустройства, которое выполняет правительство Московской области. Надеюсь, что все заявленное будет выполнено в полном объеме. Что касательно велопарковок, сегодня мытищинцы озвучили проблему – формы некоторых парковок не подходят для велосипедов. Этот вопрос взят на контроль. Также сегодня обсудили тему объединения всех велосообществ, чтобы они могли формировать общие вопросы и выносить их для обсуждения», - сказал Агеев.