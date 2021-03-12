РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 мар. Более 7,5 километра дорог по восьми адресам капитально отремонтируют в Королеве в 2021 году, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава города Александр Ходырев.

В весенний период большая часть жалоб от жителей касается состояния дорог и тротуаров.

«Для приведения магистралей в надлежащее состояние наши дорожные службы уже сегодня проводят ямочный ремонт, а при наступлении тепла мы начнем капитальное обновление городских дорог общей площадью более 62 тысяч квадратных метров и протяженностью более 7,5 километра по восьми адресам», - написал Ходырев.

Дороги капитально отремонтируют на улицах Дзержинского, Калинина, проезде Макаренко, лице Чапаева в микрорайоне Текстильщик, улице Пионерской в микрорайоне Юбилейный, улицах Книжной и Гражданской в микрорайоне Болшево и там же на Бурковском проезде.

Глава добавил, что за последние годы в Королеве привели в порядок более 80% всего дорожного покрытия. Несмотря на это, с наступлением температурных перепадов даже на обновленных дорогах появляются дефекты.