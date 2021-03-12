РИАМО - 12 мар. Полиция завела административное дело на мать, избившую малолетнюю дочь в подмосковном Домодедове, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские нашли в соцсетях видео, на котором две женщины бьют малолетнюю девочку в подъезде жилого дома на Кутузовском проезде в Домодедове и решили провести административное расследование.

«В результате проведенных мероприятий полицейские установили личности данных гражданок и ребенка», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено административное делопроизводство по статье 6.1.1. КоАП РФ «Побои». Девочку направили на судебно-медицинскую экспертизу. Также в отношении матери составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

Ранее СМИ сообщили о том, что в подмосковном Домодедове мать и бабушка избили восьмилетнюю девочку якобы за то, что она слишком медленно собиралась в школу. Ребенка вытолкали в подъезд, а ее вещи и одежду выкинули на улицу.