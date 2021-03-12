РИАМО - 12 мар. Сокращение количества соли в рационе позволит избежать повышенного артериального давления и отеков, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Суточная потребность взрослого человека в натрии составляет от 1,3 до 1,6 грамма. Столько содержится в 3-4 граммах столовой соли, что составляет примерно половину чайной ложки. Порядка 80% соли в рационе является «скрытой», то есть содержится в употребляемых продуктах и только 20% добавляется в пищу осознанно.

«Нужно отказаться от солонки на столе, а еще лучше, если мы полностью заменим эту соль специями, пряными травами, острыми приправами», - сказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Она также посоветовала ограничить употребление продуктов с высоким содержанием соли. Например, в 100 граммах обычных сушек содержится 2 грамма соли, то есть половина суточной нормы, однако настоящей «солевой бомбой» являются бульонные кубики.

Ранее Роспотребнадзор назвал опасные пищевые добавки, которые приводят к серьезным болезням. Так, злокачественные опухоли вызывают добавки Е103, Е105, Е121, Е123, Е130, Е152, Е330, Е447. Привести к аллергической реакции может употребление продуктов с добавками Е230, Е231, Е239, Е311, Е313.