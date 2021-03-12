РИАМО - 12 мар. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех лиц по факту убийства известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), а также незаконном обороте оружия», – говорится в сообщении.

По данным СК, в 2009 году Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Каха Газзаев, а также Нузгар Папава и Астамур Бутба были привлечены Ильей Симонией для совершения убийства Япончика. Джанашия и Газзаев следили за Иваньковым, Шадания также вел скрытое наблюдение, обеспечивал связь и принимал участие в транспортировке оружия в Москву.

Покушение на известного авторитета произошло 28 июля 2009 года. На выходе из ресторана «Тайский слон», расположенного на Хорошевском шоссе, в Япончика выстрелил снайпер – Бутба. Его отход прикрывал Папаев. Япончик получил тяжелое ранение в живот и умер в больнице.

Уголовные дела в отношении Шадании, Джанашии и Газзаева направлены в суд для рассмотрения по существу. Симония, Папава и Бутба объявлены в международный розыск.