РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мар. В подмосковных Котельниках проведут демонтаж устаревших игровых элементов в детском саду «Детство», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин совместно с родителями и членами общественной палаты города посетил детский сад «Детство» в микрорайоне Белая Дача.

«В ближайшие месяцы на прилегающей территории дошкольного учреждения будут проведены демонтаж устаревших игровых элементов и малых архитектурных форм и установка нового современного оборудования для игр и отдыха детей», - говорится в сообщении.

Помимо установки оборудования, будет выполнено озеленение. В настоящее время проводится процедура закупок. На территории сада появятся новые беседки, качели-балансиры, различные игровые модули, песочницы, а также скамейки.