РИАМО - 12 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев испек на Масленицу блины вместе с учащимися школы в поселке Лесной городок Одинцовского городского округа, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Ученица 5-го класса Алина Наврузова и 9-классник Георгий Убилава провели губернатору небольшую экскурсию и рассказали о школьной традиции – отмечать проводы зимы. Блины на Масленицу в школе пекут каждый год, на кухне в основном девочки. Готовят сразу на всю школу.

«Когда я служил в армии, то у нас тоже были те, кто готовил всему личному составу обед или ужин. Но мы все работали на кухне и помогали поварам – чистили картошку, варили супы», – рассказал Воробьев ребятам.

Весь процесс приготовления блинов Георгий снял на смартфон для TikTok.

«Аккаунт у меня меньше года, там более 5,4 тыс подписчиков. Надеюсь, после этого видео их еще прибавится – к нам ведь приехал губернатор», – отметил школьник.

За чаем ребята попросили у Воробьева совета, как определиться с будущей специальностью.

«Это невозможно посоветовать! У каждого человека в разном возрасте случаются жизненные развилки, когда важно самому принимать решения. Сегодня ты хочешь стать шеф-поваром, а завтра, может быть – учителем в какой-нибудь дисциплине. Мне кажется, ключевое – это поиск, ведь кто ищет, тот найдет», – ответил губернатор.

3/4 выпускников школы поступают на бюджет в ведущие вузы

Школа в Лесном городке основана в 1907 году, в 1963 году она переехала в новое здание. Пять лет назад по губернаторской программе здесь провели реконструкцию. Теперь тут два спортивных зала, бассейн, 58 учебных кабинетов, интерактивные доски, мультимедийные установки, компьютеры, ноутбуки, столярная мастерская, библиотека, музей игры и игрушки. На территории построен стадион, на котором можно играть в футбол, баскетбол, волейбол, заниматься легкой атлетикой.

Сегодня это школа «полного дня». В ней учатся более 1,7 тыс детей, организованы секции плавания, волейбола, фехтования, баскетбола, театральный и интеллектуальный кружки. Практически 3/4 выпускников поступают на бюджет в ведущие вузы – МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана, МПГУ.

Ученица 11-го класса Дарья Иванова подарила губернатору портрет с его изображением, поделилась впечатлениями о школе и рассказала о своих планах.

«Я собираюсь поступать на дизайн в Высшую школу экономики. Я училась в двух школах и эта для меня самая лучшая. Здесь мне нравится все – и учителя, и персонал. А еда в столовой – просто класс!» – рассказала Иванова.

Масленица в Подмосковье

В период Масленицы на территории Московской области проходит около 70 праздничных мероприятий в парках, домах культуры и музеях. Они проводятся во всех муниципалитетах в течение недели в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

В 25 городских округах организованы ярмарки. Открыто свыше 1 тыс торговых точек, где можно купить фермерскую продукцию, изделия народных промыслов. Главные площадки для празднования Масленицы 13-14 марта: деревня Захарово (Одинцовский округ), парк «Сестрорецкий» (Клин), набережная озера Сенеж (Солнечногорск), Советская площадь (Дмитровский округ), парк 30-летия Победы (Орехово-Зуевский округ), площадь у ДК «Подмосковье» (Красногорск), парк «Елочки» (Домодедово) парк Победы (Талдом), парк «Скитские пруды» (Сергиев Посад).

Во всех клубах «Активного долголетия» и учреждениях социального обслуживания населения в разные дни проходят мастер-классы по выпеканию блинов.