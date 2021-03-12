РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В подмосковном Подольске 15 апреля проведут открытый электронный аукцион на право размещения рекламы на спецконструкциях, заявки принимают до 12 апреля, сообщается на сайте администрации округа.

Дата окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе – 12 апреля, сам электронный аукцион проведут 15 апреля.

«Администрацией городского округа Подольск объявлен открытый аукцион в электронной форме №1 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, а также земельных участках, зданиях и ином имуществе, находящихся в собственности муниципального образования», - говорится в сообщении.

Извещение о проведении электронного аукциона разместили в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на электронной площадке России по адресу: https://rts-tender.ru/; на официальных сайтах для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru/ и администрации округа http://подольск-администрация.рф в разделе «Справочная» — «Наружная реклама» — «Аукционы».

Места размещения рекламных конструкций, разыгрываемые на электронном аукционе, соответствуют схеме размещения рекламных конструкций на территории Подольска, с которой можно ознакомиться на официальном сайте администрации http://подольск-администрация.рф в разделе «Справочная» — «Наружная реклама» - «Схема размещения рекламных конструкций»; на портале Региональной географической информационной системы Московской области (РГИС) https://rgis.mosreg.ru/v3/#/map?bbox=35.00000,54.20000,40.30000,57.10000&layers=323.