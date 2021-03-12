РИАМО - 12 мар. Полицейские задержали уроженца республики Калмыкия 1992 года рождения по подозрению в изнасиловании девушки на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

«По версии следствия, вечером 6 марта 2021 года мужчина под обманным предлогом зашел в квартиру девушки, расположенную на юго-западе Москвы, после чего напал на потерпевшую и, применяя насилие, изнасиловал последнюю», - передает пресс-служба.

Затем мужчина покинул квартиру и скрылся. Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки.

Сейчас с задержанным специалисты проводят следственные действия.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения на время суда, скорее всего это будет лишение свободы.

Расследование уголовного дела по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) продолжается.