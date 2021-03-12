РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мар. Родители выпускников школы №1 написали пробный ЕГЭ в рамках Всероссийской акции, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В средней школе №1 прошла Всероссийская акция «ЕГЭ для родителей». Интерес проявили родители 9-11 классов, а также депутаты городского округа Котельники.

«Участники были удивлены, что остались не только без телефона, но и без обложки на паспорте, проходя через рамку металлодетектора. В аудиториях царила тишина и внимание. После проведения инструктажа все участники приступили к выполнению заданий. После сдачи экзамена состоялся обмен мнениями между участниками», - говорится в сообщении.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с ЕГЭ.