РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. В Балашихе следователи предъявили обвинение четверым мужчинам, которых подозревают в похищении местного жителя с целью завладения его денежными средствами в размере одного миллиона рублей, сообщается на странице Главного следственного управления СК России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

«Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области предъявлено обвинение четырем мужчинам в похищении 21-летнего местного жителя группой лиц из корыстных побуждений. По ходатайству следствия в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что ночью 24 января текущего года четверо мужчин прибыли Балашиху к месту нахождения потерпевшего. Схватив мужчину, они против его воли, посадили в автомобиль и отвезли в нежилое помещение, расположенное в деревне Жуковка Одинцовского городского округа, где с применением насилия требовали передать им деньги в размере одного миллиона рублей.

Обвиняемые удерживали мужчину в течение двух дней в различных местах на территории Москвы и Московской области до момента его освобождения сотрудниками правоохранительных органов.

К настоящему времени по уголовному делу осмотрено место происшествия, проведены допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы.