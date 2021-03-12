РИАМО - 12 мар. В России не наблюдается массового стремления работников переходить на четырехдневный график труда, поскольку они боятся повышенной нагрузки и сокращения заработной платы, сообщила РИАМО руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

«Новый порядок трудовой деятельности не означает, что сократится количество задач, просто все то, что делалось в стандартные 40 часов, придется уместить в четыре дня. А если количество трудочасов сократится, то вместе с этим, наиболее вероятно, уменьшится и заработная плата» - сказала Игнатова.

Она добавила, что по данным опросов hh.ru, основным недостатком перехода на четырехдневную рабочую неделю, по мнению 48% работодателей, является снижение зарплаты сотрудников. Негативными последствиями также считают сокращение производительности (38%), переработки и выгорание (37%), вынужденный наем новых людей (23%). Не видят недостатков в четырехдневке лишь 10% работодателей.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин, чтобы они могли совмещать работу и заботы по дому. В Федерации независимых профсоюзов России заявили, что вводить четырехдневку для женщин можно только с сохранением прежней зарплаты, также аналогичный режим работы необходимо предложить мужчинам.