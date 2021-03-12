РИАМО - 12 мар. Лефортовский суд Москвы приговорил 45-летнего Вячеслава Курочкина к двум годам колонии за гибель на тренировке восьмилетнего ребенка от попадания шайбы в шею, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Инцидент произошел на ледовой арене в ТЦ на шоссе Энтузиастов 18 марта 2016 года. После завершения тренировки дети собирали шайбы со льда. Один из хоккеистов бросил шайбу в ворота, но не заметил, что там в этот момент находился его сверстник. Шайба попала ребенку в шею, после чего он умер.

«Курочкин не предоставил ученикам информацию о правилах поведения на льду и соблюдении техники безопасности, а также не принял мер к минимизации уровня опасности для жизни», – сообщает пресс-служба.

Курочкин является тренером-преподавателем по хоккею высшей квалификационной категории. Это была частная тренировка, в которой участвовали два ребенка 2006 и 2007 годов рождения. Об оплате занятий тренер договорился с родителями детей в устной форме.

Суд учел обвинительное заключение прокуратуры и приговорил Курочкина к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Также подсудимый на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с тренерской, воспитательной и преподавательской работой.