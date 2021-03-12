РИАМО - 12 мар. Быстрее всех к формату четырехдневной рабочей недели смогут перейти отрасли, связанные с активным внедрением автоматизации трудовых процессов, это сферы ИТ, телекоммуникаций, искусства и маркетинга, сообщила РИАМО руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

«Переход на четырехдневную рабочую неделю, конечно, может быть реализован. Однако если изменения и будут вводиться, то не одномоментно. В первую очередь они возможны в таких сферах деятельности, где активно происходит автоматизация рабочих процессов или для сотрудников сокращение недели не так важно, поскольку многие работают удаленно и по гибкому графику», - сказала Игнатова.

Она добавила, что к числу профобластей, готовых полностью или частично перейти на четырехдневную рабочую неделю, можно отнести те, в которых уже сейчас достаточно высокое проникновение автоматизации в рабочие процессы.

«Это, прежде всего, некоторые производственные профессии, а также сфера ИТ, интернета и телекоммуникаций. Также к ним можно отнести ряд финансовых и административных профессий, а также связанных с интеллектуальным трудом – сферы искусства, развлечений и маркетинга. В них есть потенциал оптимизации процессов и повышения эффективности трудовой деятельности, в том числе за счет дальнейшего проникновения роботизации», - отметила Игнатова.

При этом менее всего формат четырехдневной рабочей недели подходит профессиям в сфере транспорта, логистики, торговли товарами массового спроса, медицины и строительства. В них еще долгое время сохранится посменный график, обеспечивающий непрерывность рабочих процессов, считает эксперт.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин, чтобы они могли совмещать работу и заботы по дому. В Федерации независимых профсоюзов России заявили, что вводить четырехдневку для женщин можно только с сохранением прежней зарплаты, также аналогичный режим работы необходимо предложить мужчинам.