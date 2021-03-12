РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 мар. В Домодедове 13 марта пройдет выставка рисунков подростков с ограниченными возможностями, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«13 марта в 14:00 пройдет выставка работ подростков с ограниченными возможностями здоровья «Мой мир», - говорится в сообщении.

Выставка подготовлена инклюзивной арт-студией «Волшебная шкатулка» от добровольческого движения «Дорогою Добра». Она пройдет на территории творческого пространства «Арт-Точка». Экспозиция выполнена в технике карандашного рисунка и классической живописи с приемами современных тенденций в графическом дизайне.

Выставка пройдет по адресу: Каширское шоссе, дом №38. Уточнить подробности можно по телефону 8 (985) 206-99-11.

Выставка проводится при поддержке Фонда президентских грантов и магазина «Леруа Мерлен».