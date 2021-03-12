РИАМО - 12 мар. Центр госуслуг районов Кунцево и Можайский на западе столицы капитально отремонтируют, проектная документация по ним согласована, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты обновят кровлю и частично восстановят декоративные элементы фасада, заменят перегородки, окна и двери, расширят дверной проем на первом этаже, а также выполнят полную внутреннюю отделку помещений», - говорится на сайте.

Дверные проемы расширят для удобства маломобильных граждан. Также для них приспособят санузел и установят акустические устройства информации.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, сейчас в мегаполисе большое внимание уделяется социальной защите. Комфортные условия получат не только посетители, но работники соцучреждений.

МФЦ обслуживает население районов Кунцево и Можайский. Оно находится в пятиэтажном жилом доме, построенном в 1956 году по индивидуальному проекту, по адресу: улица Маршала Неделина, 40.

В МФЦ можно получить более 270 видов государственных услуг.