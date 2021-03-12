РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мар. Первый заместитель Главы администрации Александр Чуприн встретился с жительницей Котельников, которой исполнилось 90 лет, и лично поздравил ее с юбилеем, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Вареновой Валентине Константиновне исполнилось 90 лет. Родилась она в Курской области в деревне Никольское в семье из 10 детей», - говорится в сообщении.

В годы Великой Отечественной войны Валентина Константиновна, еще будучи ребенком, помогала взрослым, работая в колхозе. Отец и старший брат ушли на фронт, но с Победой в родную деревню вернулся только ее брат.

После войны родной дядя забрал к себе ее сестру в Котельники. Сейчас ей исполнилось 93 года и проживает она в микрорайоне Силикат. Вслед за сестрой приехала и Валентина Константиновна. Трудовую деятельность она начала с курьера в СМУ, а затем отработала на Силикатном заводе в прессовочном цехе до самой пенсии.

Валентина Константиновна может по праву считать себя счастливой бабушкой. Она родила двух прекрасных детей - сына и дочь. К сожалению, сын умер, но наследников у нее хоть отбавляй: два внука, внучка и две правнучки.

Жительница является Тружеником тыла. Несмотря на то, что она не участвовала в боевых действиях, о той страшной войне и ее последствиях она знает все. Награждена трудовыми и памятными знаками отличия и внесла вклад в развитие города.

«Поздравляем Валентину Константиновну, желаем ей крепкого здоровья и бодрости духа!» - завершается в сообщении.