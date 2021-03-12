РИАМО - 12 мар. В этом году на северо-востоке столицы отремонтируют крыши 144 домов, работы будут проводиться в рамках масштабной региональной программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В план на год вошли плоские кровли, которые имеют незначительный уклон и встроенные водостоки, а также скатные – с уклоном для стока воды. Покрытие заменят на крышах целиком. В работы также входит починка систем водостока и замена ограждений. Плоские кровли ожидает ремонт стяжки и системы внутреннего водостока, а на скатные – утепление чердачного покрытия. Это позволит повысить энергоэффективность здания и улучшит эксплуатацию кровли.

«Жильцы дома фактически получают новую крышу, выполненную по современным технологиям из инновационных материалов. После такого обновления крыша будет соответствовать всем нормам, а о протечках можно будет забыть на годы», – говорится в сообщении.

С целью утепления будет использован современный теплоизолятор — минераловатные плиты. В зависимости от необходимости состоится замена обрешетки, стропил, мауэрлатов, люков, а также выходов на чердак и кровлю. Деревянные конструкции обработают огнебиозащитными составами.

Под капремонт в этом году попали свыше 2,5 тысяч московских домов. Предстоит замена и свыше 3 тысяч лифтов, обновление более чем 1,3 тысячи крыш.