РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В микрорайоне Климовск на улице 17 лет РККА в подмосковном Подольске огнеборцы потушили возгорание строений на участке частного дома, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«В микрорайоне Климовск на улице 17 лет РККА на участке дома №79 в пятницу жители обнаружили возгорание в строениях. Вызов в пожарную часть поступил в 03:19. Огнеборцы локализовали пожар в 03:49. Открытое горение ликвидировали в 03:51. Последствия пожара устранили в 05:08. В итоге обгорели строения на участке, погибших и пострадавших нет», - сказал сотрудник.

На место происшествия направляли три единицы техники и 10 человек.



