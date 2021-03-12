РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 мар. Сотрудники отдела потребительского рынка пресекли продажу алкоголя подростку в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В адрес главы городского округа Котельники поступило обращение от жительницы микрорайона Силикат о незаконной торговле алкогольной продукцией в одном из магазинов ее района. По поручению главы был организован рейд сотрудниками отдела потребительского рынка совместно с сотрудниками отдела ПДН и Котельниковским отделом полиции.

«Несовершеннолетним подростком была осуществлена контрольная закупка, в ходе которой продали крепкий алкогольный напиток и пиво. Сотрудниками полиции было составлено два протокола. Помимо того, что была осуществлена продажа несовершеннолетнему, так еще и отсутствовала соответствующая документация. Магазин взят на особый контроль сотрудниками полиции, а также включен в план ежедневного мониторинга сотрудников отдела потребительского рынка», - говорится в сообщении.

Выражаем огромную признательность неравнодушной жительнице нашего города.