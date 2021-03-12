РИАМО - 12 мар. В рамках масштабной городской программы «Мой район» в Северном административном округе столицы благоустроят 400 дворов и общественное пространство рядом с метро «Петровский парк», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во дворах отремонтируют дороги и тротуары, восстановят газоны, установят новые скамейки и урны, приведут в порядок лестницы и контейнерные площадки. Там, где это необходимо, обновят детские площадки, места для отдыха и занятий спортом, заменят плитку на дорожках и высадят цветы», – говорится на сайте.

Территорию рядом со станцией метро «Петровский парк» продолжат благоустраивать. Там уберут под землю висящие провода, отремонтируют проезжую часть, тротуары замостят плиткой. Также будут установлены фонари, скамейки, урны и навигационные стелы. На территории высадят деревья и кустарники.

Старые автобусные остановки заменит портал длиной 25 метров. Там можно будет не только укрыться от непогоды, но и зарядить телефон, подключиться к Wi-Fi и узнать время прибытия автобуса.

Также благоустройство пройдет на территориях социальных учреждений САО. Там обновят асфальт и бордюры, восстановят резиновое покрытие на спортивных площадках, оборудуют контейнерные площадки, поставят новые ограждения и въездные ворота.

Возле некоторых школ просто установят велопарковки, а около других – построят футбольные поля с искусственным газоном, отремонтируют веранды и обустроят дополнительные цветники.

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