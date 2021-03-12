РИАМО - 12 мар. В рамках масштабной городской программы «Мой район» в Северном административном округе столицы благоустроят 400 дворов и общественное пространство рядом с метро «Петровский парк», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Территорию рядом со станцией метро «Петровский парк» продолжат благоустраивать. Там уберут под землю висящие провода, отремонтируют проезжую часть, тротуары замостят плиткой. Также будут установлены фонари, скамейки, урны и навигационные стелы. На территории высадят деревья и кустарники.
Старые автобусные остановки заменит портал длиной 25 метров. Там можно будет не только укрыться от непогоды, но и зарядить телефон, подключиться к Wi-Fi и узнать время прибытия автобуса.
Также благоустройство пройдет на территориях социальных учреждений САО. Там обновят асфальт и бордюры, восстановят резиновое покрытие на спортивных площадках, оборудуют контейнерные площадки, поставят новые ограждения и въездные ворота.
Возле некоторых школ просто установят велопарковки, а около других – построят футбольные поля с искусственным газоном, отремонтируют веранды и обустроят дополнительные цветники.
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