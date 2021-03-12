РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 мар. В Домодедове подвели итоги муниципального этапа конкурса «Педагог года 2021», передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Участников поздравил председатель совета депутатов городского округа Домодедово Леонид Ковалевский.

«Дорогие наши педагоги, мы гордимся вами. Я стараюсь ежегодно участвовать в подведении итогов вашего конкурса и смотрю, что с каждым годом мастерство наших домодедовских педагогов растет», - сказал он.

С поздравлениями также выступили начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова и благочинный домодедовского церковного округа иерей Андрей Дьячков.

Участники соревновались в конкурсах «Сердце отдаю детям» «Педагог-психолог», «Молодой педагог», «Воспитать человека», «Воспитатель года» и «Учитель года».

Победителей и призеров наградила начальник управления образования администрации городского округа Елена Болмазова. Им вручили дипломы управления образования администрации городского округа Домодедово. Победителю конкурса «Молодой педагог» также вручили особый приз «Звезда победителя».

Победителем стала воспитатель детского сада №4 «Подснежник» Алевтина Венгржановская. Данный детский сад стал лучшим в этом конкурсе второй год подряд.

В муниципальном этапе конкурса «Учитель года» победила преподаватель информатики и математики Домодедовской гимназии №5 Екатерина Саляева. Гимназии №5 также вручили переходящий кубок победителя.

Победителям конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» также вручили сертификат на 100 тысяч рублей. Всего в конкурсе «Педагог года» принимали участие 94 педагога из 43 образовательных учреждений Домодедова.