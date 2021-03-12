РИАМО - 12 мар. Данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи свидетельствуют о том, что цена автобензина марки «Регуляр-92» выросла, ее стоимость составила 55,75 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом, сообщает Федеральное агентство новостей.

По сравнению с уровнем завершения предыдущей сессии рост стоимости равен 1,71%. С начала этого года стоимость АИ-92 выросла на 12,33%, последний рекорд цены этого бензина был установлен в мае 2018 года. Тогда он торговался за 55,43 тысячи рублей за тонну.

«Подорожание бензина на бирже наблюдается с конца декабря 2020 года. Рост цен обусловлен увеличением спроса на топливо после снятия ограничений, введенных весной прошлого года из-за коронавируса», – говорится в сообщении.

Российское правительство в начале февраля договорилось с нефтяниками, чтобы они нарастили запасы топлива и объем предложения на бирже. Проблема с ростом цен усугубляется тем, что после локдаунов предприятия ушли на ремонт. Из-за этого переработка нефти сократилась.

Розничные цены на бензин не зависят от биржевых в связи с тем, что так устроена налоговая система РФ. Достигается это посредством значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива и механизмом демпфера.

Таким образом, при высоких ценах на нефть НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) получают компенсацию от государства в качестве отрицательного акциза, а при низких – пополняют бюджет за счет сверхприбыли.