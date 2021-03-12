РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска в три раза увеличил выручку от внешнеэкономической деятельности в 2020 году, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы предприятия.

«По итогам 2020 года ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию «Ростех») практически в три раза увеличил выручку от внешнеэкономической деятельности в сравнении с показателями 2018-2019 года. В рамках сотрудничества с иностранными партнерами институт провел работы по организации лицензионных производств за рубежом и поставкам готовой продукции», - сказал сотрудник.

ЦНИИТОЧМАШ осваивает новые рынки в Азии, куда впервые направили партии специального стрелкового и подводного оружия. Также с рядом зарубежных заказчиков ведут переговоры об организации лицензионных производств, поставке специального стрелкового оружия, спортивных патронов «Олимп».

«Наши иностранные партнеры наряду с объяснимым вниманием к новым образцам оружия, боеприпасов и экипировки традиционно проявляют интерес к бестселлерам института – 9 на 21-миллиметровому самозарядному пистолету СР1МП, 9 на 21-миллиметровому пистолету-пулемету СР2МП, 9-миллиметровому модернизированному малогабаритному автомату СР.3М, подводным пистолетам и автоматам СПП-1М и АПС, а также к другим образцам», – сказала начальник отдела внешнеэкономической деятельности ЦНИИТОЧМАШ Ирина Семеняко.

Она добавила, что компания намерена продолжать работу по освоению иностранных рынков. В 2021 году прогнозируемая доля рынка уже почти в два раза превысила итоги предыдущего года. Существенно возросло число возможных партнеров, к которым добавился, например, ряд африканских стран.

Особый интерес зарубежные партнеры проявили к разработкам института в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020». Продукцию ЦНИИТОЧМАШ в значительном объеме представили в рамках форума и в экспозиции единственного в России государственного посредника по экспорту/импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.