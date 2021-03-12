РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. Гастрономический фестиваль Sarafanс участием более 30 фермеров Подмосковья и других регионов России и ближнего зарубежья открылся в пятницу на центральной площади у Ледового дворца «Арена «Балашиха», в течение трех дней работы ярмарки там проведут мастер-класс по приготовлению блинов и разыграют денежные сертификаты на покупку продукции, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Сегодня (в пятницу - ред.) на площади Ледового дворца «Арена-Балашиха» в рамках празднования Масленицы открылся трехдневный гастрономический фестиваль. Мы привезли сюда более 30 производителей продуктов питания из Москвы, Подмосковья, Тамбова, Тулы, Санкт-Петербурга, Вологды, Архангельской области, Томска, Башкирии и других. Представлены интересные точки общепита. Свой широкий ассортимент продукции представляют и ремесленники. Думаю, жителям будет интересно», - сказала один из организаторов мероприятия Анна Червякова.

Организатором фестиваля стало управление потребительского рынка услуг и рекламы администрации Балашихи. Точки продаж фермеров из Подмосковья и других регионов России и ближнего Зарубежья порадуют гостей большим ассортиментом экологичных продуктов собственного производства: сыры из Адыгеи, сушеные, соленые грибы, ягоды и травы из Сибири, мед и растительное масло из Башкирии, специи, продукция Казахстана и других республик. На ярмарке можно приобрести всевозможные сувениры, выполненные местными рукодельниками.

«Завтра, 13 марта на фестивале состоится мастер-класс по приготовлению блинов, где также посетителей угостят блинами. А 14 марта администрация округа разыграет три сертификата для жителей номиналом 1, 1,5 и 2 тысячи рублей на покупку на ярмарке. Все условия есть в Instagram на странице администрации. Приглашаем всех поучаствовать. Уверена, это будет приятный бонус», - заключила Червякова.

Фестиваль будет работать в течение трех дней по 14 марта с 10:00 до 20:00. В воскресенье ярмарка будет работать до 18:00.

Гастрономический фестиваль открылся в пятницу и в микрорайоне Железнодорожный у здания администрации на улице Пролетарской с таким же ассортиментом, но с меньшим числом участников.