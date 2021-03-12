РИАМО - 12 мар. В результате столкновения бетономешалки с двумя легковыми автомобилями на 18 километре «Малой бетонки» (трасса А107) в Раменском округе один человек погиб, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 13:45 на «Малой бетонке» водитель бетономешалки не справился с управлением и упал на два легковых автомобиля», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате инцидента водитель бетономешалки погиб, владельцы легковых автомобилей получили травмы.

На месте работают специалисты.