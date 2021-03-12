РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мар. В городском округе Мытищи с 2014 года к движению ГТО присоединились почти 20 тысяч жителей, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

24 марта исполнится семь лет со дня подписания президентом РФ указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». С 2014 года к движению ГТО присоединились почти 20 тысяч мытищинцев.

«Такая цифра никого не удивляет. В Мытищах любят спорт, большинство жителей округа ведут активный образ жизни. Этому способствует развитая спортивная инфраструктура, комплексная работа специалистов управления по физической культуре и спорту, а также местного центра тестирования ВФСК ГТО, который по праву считается одним из лучших в Московской области», - сказал депутат Мособлдумы, член комитета по делам молодежи и спорта Вячеслав Фомичев.

В Мытищах можно сдать все нормативы комплекса, включая стрельбу из пневматической и электронной винтовки, плавание, лыжные гонки. К услугам жителей стадион «Торпедо», бассейны «Дельфин» и «Бригантина», Мытищинский лесопарки и другие объекты. Приобщение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом является основной задачей проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».