РИАМО - 12 мар. Постоянное использование наушников, в том числе оставление их в ушах, даже если человек ничего не слушает, может привести к развитию различных заболеваний, сообщил врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
«От того, что ухо будет заткнуто очень долго, может развиться грибковый отит (отомикоз). Особенно у людей, которые пользуются слуховыми аппаратами или по долгу службы используют наушники много часов, как, например, работники кол-центров», – сказал Зайцев в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что при затыкании уха наушником человек проталкивает серу вглубь и спрессовывает ее. Из-за этого сера начинает прилипать к барабанной перепонке, а затем формируется плотная серная пробка. Ухо вначале будет заложено, а потом может развиться контактный отит.
По его словам, у людей при долгом прослушивании громкой музыки в наушниках могут возникнуть проблемы со слухом. Для того, чтобы минимизировать данные последствия, следует правильно выбирать наушники.
Он отметил что в наушниках не следует включать максимальную громкость. А в очень шумных местах лучше отказаться от наушников.
«Лучше не пользоваться наушниками в общественном транспорте – там слишком шумно. Пользоваться на улице, например, по пути на работу. Продолжительность – два раза в день по полчаса, и, конечно, не на максимальной громкости, а на половине, не выше 50%», – подчеркнул Зайцев.
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