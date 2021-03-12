РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. Весной и летом в поселках городского округа Люберцы проведут рейды по выявлению нарушений требований пожарной безопасности, сообщила начальник территориального управления «Красково-Малаховка» администрации муниципалитета Ольга Байкова на очередной встрече с председателями уличных комитетов поселка.

«Обсудили с общественниками действие нового закона о запрете сжигания мусора и разведения костров на территории населенных пунктов. Этот закон вступил в силу с 1 января 2021 года. Также рассмотрели вопрос организации в весенне-летний период рейдов по выявлению нарушений требований пожарной безопасности», - сказала она.

Рейды будут проводить сотрудники теруправления и отдела надзорной деятельности по городскому округу ГУ МЧС России по Московской области.

Кроме того, на встрече обсудили организационные вопросы по проведению субботников на территории Малаховки.