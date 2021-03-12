РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Промышленно-складской комплекс для производства товаров народного потребления площадью 22 тысячи квадратных метров построят в индустриальном парке «Коледино» в Подольске, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение ООО «Уникс» на строительство промышленно-складского комплекса. Объект будет расположен на территории индустриального парка «Коледино» городского округа Подольск. Застройщик - ООО «Уникс», - говорится в сообщении.
По словам министра жилищной политики региона Инны Федотовой, на начальном этапе трудиться на объекте сможет 21 человек. Проект сопровождают персональные менеджеры областного центра содействия строительству.
В промышленной части комплекса будут работать 10 термопластавтоматов (ТПА), на которых по программе импортозамещения станут производить товары народного потребления из пластика. ООО «Уникс» планирует поставлять продукцию из Подольска по всей стране.
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