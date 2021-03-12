РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мар. В городском округе Мытищи порядка 10 тысяч человек сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, сообщила заслуженный врач РФ, заведующая поликлиникой № 2 ГБУЗ Московской области «МГКБ» Любовь Кикоть.

«В городском округе Мытищи уже привито порядка 10 тысяч человек. И очень активно приходит категория 60 плюс. Противопоказанием для вакцинации являются тяжелые аллергические реакции, беременность, роды, период лактации и возраст до 18 лет», - сказала Кикоть в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Она добавила, что на территории округа создано 10 вакцинальных кабинетов. Вакцинация носит добровольный характер.

«В период вакцинации, перед и после противопоказан алкоголь в течение 3-4 дней, баня, мытье руки в месте введения вакцины», - уточнила Кикоть.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

12 МАРТА

- «Спутник V» показал высокую эффективность против британского штамма Covid‑19. Исследования показали, что уровень нейтрализующих антител к новому штамму не отличается от уровня к исходному SARS-CoV-2.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Темпы строительства в Москве почти вернулись к доковидным. Весной 2020 года в Москве из-за пандемии коронавируса почти на два месяца встали строительные работы на всех объектах.

- За сутки в России зарегистрировали 9 794 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 476 больных. В Москве - 1610.

- Ожидаемая продолжительность жизни в РФ снизилась на 2 года в пандемию Covid‑19. Вернуться к уровню 2019 года, когда продолжительность жизни была выше, Россия сможет только через три года.

- Московские школы не планируют полностью переводить на удаленку. Московские школы с 6-11 классы в октябре прошлого года были переведены на дистанционное обучение. Это было связано с распространением коронавируса.