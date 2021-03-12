РИАМО - 12 мар. Спортивный комплекс для волейбольной школы «Ника» строят на Волжском бульваре на юго-востоке столицы, на объекте ведутся монолитные работы, строительство планируют закончить в 2022 году, передает пресс-служба департамента строительства города Москвы.

«В настоящее время на 70% готова чаша под бассейн. Ведется выполнение монолитных конструкций первого этажа, скоро строители приступят к возведению перекрытий между первым и вторым этажами. В ближайшее время начнется установка столбчатых фундаментов», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание спорткомплекса площадью 7,5 тыс кв м построят по адресу: Волжский бульвар, владение 8. Сейчас школа «Ника» не имеет собственного здания. Занятия проводятся в разных спортзалах на востоке и юго-востоке столицы.

Игровой зал для волейбола будет трансформирующимся. Перегородки позволят менять количество площадок для игры в волейбол. Максимум одновременно можно будет проводить три игры.

Трибуны будут вмещать до 300 человек. Также в здании будет работать бассейн для оздоровительного плавания площадью 25х16 м. В проекте предусмотрены разделение спортивных потоков в режиме проведения соревнований.

Фасад здания сделают по технологии каркасно-обшивных стен с применением алюминиевых панелей с перфорацией. Витражное остекление используют на окнах, это обеспечит хорошее освещение днем.

В рамках программы «Спорт Москвы» в столице активно строятся объекты спорта не только для развития профессионалов, но и для формирования здорового образа жизни у остального населения.