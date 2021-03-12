РИАМО - 12 мар. На 87-м году жизни скончался народный артист России, выдающийся композитор и педагог-профессор, член гильдии композиторов Виктор Лебедев, сообщается на сайте союза кинематографистов России.
Композитор закончил Ленинградскую консерваторию в 1960 году. Лебедев писал музыку для театральных постановок и сам играл на пианино и органе.
Опера «Волшебник Изумрудного города», оперетты «Охтинский мост» и «Не хочу быть королем», балеты «Похождения солдата Пешкина», «Волшебники зимы» и «Педагогическая поэма» стали классикой российских музыкальных театров и оркестров.
Творчество Лебедева отмечено государственными орденами Почета и Дружбы.
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