РИАМО - 12 мар. На 87-м году жизни скончался народный артист России, выдающийся композитор и педагог-профессор, член гильдии композиторов Виктор Лебедев, сообщается на сайте союза кинематографистов России.

«Необходимо отметить особый вклад Виктора Михайловича в историю создания музыкальных фильмов. Его незабываемый искрометный фильм «Небесные ласточки» стал уже классикой отечественного мюзикла. Огромное число известных фильмов с музыкой Виктора Лебедева сделало его одним из лидеров российской киномузыки», - говорится в сообщении.

Композитор закончил Ленинградскую консерваторию в 1960 году. Лебедев писал музыку для театральных постановок и сам играл на пианино и органе.

Опера «Волшебник Изумрудного города», оперетты «Охтинский мост» и «Не хочу быть королем», балеты «Похождения солдата Пешкина», «Волшебники зимы» и «Педагогическая поэма» стали классикой российских музыкальных театров и оркестров.

Творчество Лебедева отмечено государственными орденами Почета и Дружбы.