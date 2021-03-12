РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мар. В подмосковных Мытищах наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, при этом «красная» зона городской больницы продолжает работать в штатном режиме, сообщила заслуженный врач РФ, заведующая поликлиникой №2 ГБУЗ МО «МГКБ» Любовь Кикоть.

«Ситуация в городском округе как отражение ситуации в России. Мы отмечаем на сегодня спад заболеваемости коронавирусом. Видим, что количество госпитализаций в МГКБ и в поликлиники значительно меньше. Но это не говорит о том, что нам надо расслабляться. Пациенты госпитализируются, городская больница работает в штатном режиме в «красной» зоне», - сказала Кикоть в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Она также отметила незначительное уменьшение количества обращений по заболеваемости Covid-19 в поликлинические учреждения.

«Мы видим периоды, когда у нас значительно меньше вызовов, и это хоть немножечко дает оптимистические надежды для врачей, передышку для того, чтобы начать плановую работу в лечебных учреждениях. У нас очень много плановой работы, которая в течение года значительно не выполнялась», - сказала Кикоть.

Она добавила, что в целях профилактики заражения Covid-19 жителям следует продолжать носить маски, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию.

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