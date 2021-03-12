РИАМО - 12 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что дата выступления Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию еще не назначена, сейчас готовится сценарий мероприятия, сообщает Газета.ru.

Ранее СМИ сообщили, что Путин может выступить либо 7, либо 8 апреля.

«Никаких дат (выступления – ред.) пока не определено. В настоящее время готовится сценарий мероприятия», — сказал Песков.

Ранее Песков сообщал, что в ходе послания российский президент будет говорить о задачах по развитию страны, а также затронет тему предстоящих осенью выборов.