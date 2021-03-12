РИАМО - 12 мар. В столице завершается вывоз снега на снегосплавные пункты из мест временного складирования, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Очистка кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов, свесов и воронок водостоков ведется в течение всего светового дня.

«Повсеместно организованы проверки технического состояния скатных металлических кровель жилых и нежилых зданий для выявления возможных дефектов и их оперативного устранения», – говорится в сообщении.

Жители могут обратиться в Единый диспетчерский центр по вопросам уборки улиц и дворов по телефону 8 (495) 539-53-53 или посредством мобильного приложения «Госуслуги Москвы».

Согласно прогнозу синоптиков, в конце дня в некоторых районах мегаполиса возможен небольшой снег. Более интенсивные осадки ожидаются ночью и днем 13 марта. Суточный прирост свежевыпавшего снега составит до 4 см.

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