РИАМО - 12 мар. Главный эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлий Добрушин рассказал, что вред для экологии от одноразовых масок ничтожен по сравнению с вредом от общего объема хозяйственной деятельности человека, сообщает Nation News.

Согласно информации «Гринписа», каждый день в мире используется порядка 129 миллиардов одноразовых масок, то есть по 3 миллиона масок в минуту. Большинство из этих средств индивидуальной защиты изготовлены из пластиковых микроволокон. По этой причине при попадании масок в водоемы они остаются там, пока не распадутся на микропластик.

«Цифры, как мне кажется, взяты с потолка. Во-первых, вряд ли где-то идет учет реального потребления этих одноразовых масок. Я знаю массу людей, которые не меняют маску каждые два часа и пользуются многоразовыми. Это какая-то фантастика. Во-вторых, на общем фоне хозяйственной деятельности человечества это количество масок — ничтожная добавка к тому, что мы и так производим, и выбрасываем», – сказал Добрушин.

Добрушин отметил, что ранее «Гринпис» призывал переходить на искусственные елки, чтоб исключить ущерб живой природе, а после оказалось, что на их изготовление и утилизацию, затрачивается больше энергии, чем на натуральные – те, что утилизируются легко и практически ничего не потребляют.

Эколог подчеркнул, что на текущий момент «Гринпис» с той же и активностью призывает всех использовать натуральные деревья. По мнению Добрушина, это демонстрирует надуманность некоторых проблем, о которых говорит «Гринпис».

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