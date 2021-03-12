РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 12 мар. В подмосковных Котельниках около 100 человек находятся на объекте корпуса 17А ЖК «Белая Дача», говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

11 марта заместителем главы администрации городского округа Котельники Александром Матросовым проведена встреча с представителями ПАО ГК «ПИК» и инициативной группой пострадавших соинвесторов по вопросу завершения строительства проблемного объекта корпуса 17А ЖК «Белая Дача».

«В настоящее время на объекте находятся около 100 человек. Завершаются работы по установке оконных блоков и витражей. Проводятся монолитные работы входной группы и въездного пандуса в подземный паркинг. Продолжаются отделочные работы в местах общего пользования. При наступлении постоянных положительных температур планируется возобновить работы по благоустройству прилегающей территории», - говорится в сообщении.

До конца апреля планируется завершение всех строительных работ и подача извещения о проведении итоговой проверки Главгосстройнадзора Московской области.