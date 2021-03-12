РИАМО - 12 мар. Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины при пожаре в квартире на улице Ереванской в столице, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Вечером 11 марта в квартире жилого дома по улице Ереванской случилось возгорание. После того, как огонь потушили, было найдено тело мужчины 1965 года рождения. Он был без видимых телесных повреждений, но с признаками отравления угарным газом.

«По данному факту Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – отметила Иванова.

На сегодняшний день следователи организовали проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств трагедии. Для установления причины возникновения огня в квартире назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.

Пожар случился в квартире на 11-м этаже 12-этажного дома. Огонь частично ушел на 12-й и 9-й этажи. Общая площадь возгорания составила 28 кв м.