РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 мар. Минэкологии направило в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области материалы расследований по фактам незаконного размещения отходов в деревне Назимиха городского округа Щелково, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

На участке земель, принадлежащем физическому лицу, дважды устанавливались факты незаконного размещения отходов.

«Инспекторы эконадзора уже штрафовали собственника. Однако уже через месяц в ходе совместного рейда с полицией были задержаны самосвалы со строительным мусором, перевозчик также наказан. Сумма ущерба от незаконной свалки составила почти 10 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос о предъявлении ее к возмещению», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он отметил, что, учитывая рецидивы нарушений, в своем обращении в Росреестр Минэкологии просит рассмотреть вопрос об изъятии земель у недобросовестного собственника. Копия экспертного заключения об ущербе также направлена в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.