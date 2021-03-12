РИАМО - 12 мар. Строительство развязок на пересечении магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с Боровским и Киевским шоссе на территории новой Москвы планируют завершить к концу 2023 года, передает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Проектом предусмотрено возведение эстакады над Боровским шоссе, тоннеля под Киевским шоссе, а также двух подземных пешеходных переходов. Все работы планируется завершить к концу 2023 года», – сказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас, по его словам, строятся опоры и подпорные стены эстакады над Боровским шоссе. В тоннеле под Киевским шоссе рабочие занимаются гидроизоляцией стен. Также строят очистные сооружения и обновляют инженерные коммуникации. Скоро начнется строительство двух подземных пешеходных переходов и улично-дорожной сети.

По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, развязка улучшит транспортную ситуацию для жителей районов Ново-Переделкино и Солнцево, а также поселка Московский. Пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе значительно увеличится. Трассы будут соединены, и больше не придется переезжать с одного шоссе на другое через МКАД.

В 2020 году в столице построили 124,5 км дорог. А за последние 10 лет в городе появилось около тысячи километров новых трасс.

Хорды и ЦКАД: какие дороги построят в Московском регионе в 2021 году>>