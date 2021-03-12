РИАМО - 12 мар. Во время исследований российская вакцина «Спутник V», которая используется против Covid-19, показала свою эффективность против британского штамма коронавируса, сообщает ТАСС.

«Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных «Спутником V», против британского штамма вируса SARS-CoV-2», - сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, исследования показали, что уровень нейтрализующих антител к новому штамму не отличается от уровня к исходному SARS-CoV-2. Так, вакцина «Спутник V» защищает от мутировавшего штамма не менее эффективно, чем от обычного.

В августе прошлого года РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от новой коронавирусной инфекции. Препарат получил название «Спутник V». Его разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и уже зарегистрировали во многих странах.

«Спутник V» представляет собой векторную вакцину на основе аденовируса человека.

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12 МАРТА

- «Спутник V» показал высокую эффективность против британского штамма Covid‑19. Исследования показали, что уровень нейтрализующих антител к новому штамму не отличается от уровня к исходному SARS-CoV-2.

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