РИАМО - 12 мар. В пятницу вечером на территорию Москвы и Московской области придет снегопад средней интенсивности, всего выпадет около 5 мм осадков, что составляет 14,7% от месячной нормы, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Норма осадков в марте составляет 34 мм.

«Снегопад начнется вечером и будет идти всю ночь. По нашим прогнозам, выпадет не более пяти миллиметров осадков за сутки», – сказал синоптик.

Он добавил, что утром снегопад продолжится. ​

На предстоящих выходных в Московский регион придет метель. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра и гололедицы по 13 марта.

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