РИАМО - 12 мар. Штрафы за использование телефона за рулем демонстрируют свою эффективность в качестве меры профилактики ДТП, поэтому увеличивать размер штрафа нет необходимости, сообщил на пресс-конференции в РИАМО заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Владимир Севостьянов.

В настоящее время размер штрафа за использование гаджета во время управления транспортным средством составляет 1,5 тысячи рублей.

«На сегодняшний день штраф достаточно серьезный. Люди, как мы видим, реагируют адекватно, и мы видим по сокращению количества ДТП, что штраф оказывает профилактический эффект. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний день штраф достаточный», - сказал Севостьянов.