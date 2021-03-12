РИАМО - 12 мар. Роскомнадзор готов к диалогу с компанией Twitter, однако соцсеть пока никак не отреагировала на замедление трафика в России и не выходит на контакт, сообщает РИА Новости.

Роскомнадзор с 10 марта принял решение по первичному замедлению скорости работы Twitter из-за того, что платформа не удалила по просьбе ведомства более 3,1 тыс. материалов с запрещенной информацией.

«Мы готовы к диалогу, знаем всех ответственных лиц Twitter, и они нас знают. <…> Они законные требования российских властей не выполнили, <…> мы приняли предусмотренные законом меры. Но наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил», – сказал начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что инцидентов по причине замедления работы Twitter в России не зафиксировано. Ведомство реализует замедление скорости работы на 100% мобильных гаджетов и на 50% стационарных устройств. Если компания продолжит игнорировать требования Роскомнадзора, то ее ждет полная блокировка на территории РФ.