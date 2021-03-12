РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. Масленичные гуляния в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» прошли на берегу Саввинского пруда, благоустроенного в 2020 году по просьбам жителей микрорайона, в мероприятии приняли участие более 100 человек, включая депутата Мособлдумы Тараса Ефимова и депутатов городского совета Евгения Горбатова и Андрея Коровушкина, говорится в сообщении пресс-службы Ефимова.

На масленичных гуляниях собралось более ста жителей. Вместе с ними депутаты водили хороводы, пели, ели блины, провожали зиму и встречали весну, а праздничное настроение гостям создавали творческие коллективы центра культуры и досуга «Рассвет». Ефимов поблагодарил жителей за то, что они поддержали празднование широкой Масленицы на берегу Саввинского пруда.

«Сегодня мы увидели, что решение о начале благоустройства пруда было правильным. Новая территория не только преобразилась – сделаны дорожки, освещение, качели, удобный амфитеатр для отдыха, но и стала настоящим местом притяжения для горожан», - сказал Ефимов.

Он добавил, что масленичная неделя в этом году началась в Международный женский день, поздравил женщин с прошедшим праздником, пожелал им весеннего настроения, здоровья и тепла каждой семье.

Мама двоих детей Ольга Баталова рассказала, что благоустройство пруда было настоящим подарком для всех жителей Саввина.

«С нетерпением ждем, когда начнется второй этап работ. И, конечно, спасибо артистам, которые сегодня нас радуют своими номерами», - подчеркнула Баталова.

По словам Горбатова, при поддержке жителей работы по обустройству пруда будут продолжены.

«Уже есть проектные решения зоны отдыха для рожениц Саввинского роддома, окна которого выходят на водоем, а также пляжа и пирсов для рыбаков как со стороны города, так и частного сектора. Как только станет теплее, мы снова соберемся здесь, на берегу, с жителями для обсуждения эскизных проектов», - заключил городской депутат.